«Аурус» против «Рэптора»

15 августа в Анкоридже на Аляске состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников стал свидетелем последних приготовлений к ней.

Журналисты в пресс-центре готовятся к прибытию самолетов президентов РФ и США

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Журналисты в пресс-центре готовятся к прибытию самолетов президентов РФ и США

На территории авиабазы были разбиты несколько шатров. Они назывались пресс-центром.

Американских и российских журналистов развели по разным шатрам. Во всех было тесно и холодно. Но был кофе, были тоненькие стойки-свечки из копченой колбасы и сыра в вакууме — сухпай для знаменитого (в узких кругах) аляскинского спецназа, у которого другой цели, кроме той, что за Беринговым проливом, быть вроде и не должно.

Картинку для встречи двух президентов выстроили красивую. Видимо, занимались не военные. То есть мы увидели четыре истребителя F-22, нос с носу выстроивших проход к американскому борту номер один. Мурашки просто по коже для неподготовленных зрителей, какими мы все тут, без сомнения, являлись.

При этом Дональд Трамп был уже на борту. Дверь, впрочем, была закрыта.

Через несколько минут навстречу четверке американских истребителей выдвинулся российский Aurus. Это выглядело многозначительно. Впрочем, еще через минуту напротив него встала еще и машина американского президента. Каждую секунду тут, на маленьком пятачке, происходили некие события, которые как-то даже и не укладывались в голове. Вот бегом прибежали американские переговорщики во главе с госсекретарем господином Марко Рубио, встали, где им показали, и замерли. Но им сразу указали их другое место. Они и туда законопослушно перешли. Тогда их переставили на третью точку. И снова — послушание. Здесь и сейчас всем правила Секретная служба. Не терялась на их фоне и Служба безопасности президента России (СБП).

Все тут, на поле, было по-военному. Солдаты вениками мели дорожку. Лихорадочно переклеивали белые буквы «А» и «S» в слове «ALASKA» — видимо, чтобы они стали еще белее.

Я между тем напряженно всматривался в закрытую дверь американского самолета. Она была до сих пор закрыта. Да и как она могла быть открыта? Не мог же господин Трамп выйти из самолета и ждать, пока прилетит Владимир Путин? Ждать, как все? Ждать, как всегда.

Но ведь он ждал. Он ждал в самолете уже где-то полчаса.

Самолет российского президента вынырнул из-за спин журналистов с неожиданной стороны. Еще две пары истребителей пронеслись над ним. Они сопровождали российский борт номер один. Это не было похоже на принудительную посадку. Это было похоже на знаки почета.

Затем еще четверть часа не открывались уже обе двери.

Рядом яростно «прямился» корреспондент «Первого канала» Константин Панюшкин. Уверенный его голос был слышен на полполя. Пул Белого дома посматривал на него ревниво, но до этого уровня не дотягивал, даже не пытался.

А тем временем распахнулись двери обоих самолетов, их явно синхронизировали. Дональд Трамп встретил Владимира Путина на середине пути к подиуму, где они сфотографировались. Российский президент сказал коллеге несколько явно заранее заготовленных фраз, которые, видно, прозвучали как надо, и они рассмеялись.

Тут над ними с ревом пролетел «стелс» в кружении нескольких истребителей поменьше. Это был уже какой-то парад просто. Нет, всего этого не могло быть.

Сели они в один автомобиль, и это был автомобиль президента США, уже второй по счету, а не тот, что стоял нос к носу с «Аурусом» для отвода глаз.

Кортеж поехал к месту начала переговоров в узком составе, оно оказалось рядом с шатрами-пресс-центром. Мы тоже были в кортеже и успели увидеть это начало. Журналисты орали, пытаясь до пресс-конференции задать какой-нибудь бессмысленный вопрос и получить примерно такой же ответ.

Но ответить было невозможно даже при желании (а у Владимира Путина оно было), одни журналисты заглушали других и самих себя.

Так все это бесславно для них и закончилось.

Но начались переговоры, которые через несколько часов могли кому-то принести славу.

Но и бесславие тоже.

Андрей Колесников, Анкоридж

