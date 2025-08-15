Из-под завалов на месте взрыва в Рязанской области спасли двух человек

Спасатели вытащили из-под завалов двух человек после взрыва на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Поисково-спасательные работы будут проводиться круглосуточно. Для этого устанавливаются световые башни. Также проводится проливка конструкций объекта. На месте работают около 350 специалистов с применением более 80 единиц техники.

По словам губернатора Павла Малкова, возгорание на заводе произошло утром 15 августа. Глава региона поручил ввести режим ЧС муниципального уровня. МЧС сообщало о пяти погибших и 117 пострадавших. «РИА Новости» передавало, что здание порохового цеха полностью разрушено при взрыве.