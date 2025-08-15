Режим ЧС введен в Рязани из-за взрыва на заводе «Эластик»

Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил ввести режим ЧС муниципального уровня в Рязани, где произошел взрыв на заводе «Эластик». По официальным данным, погибли пять человек, более сотни пострадали.

На месте создан штаб по ликвидации ЧС, работают все ведомства и оперативные службы, уточнил губернатор. Ранее в МЧС сообщали, что на месте находятся 70 специалистов и 28 единиц спецтехники.

По словам господина Малкова, пострадавшим оказывают психологическую и медицинскую помощь.

Полина Мотызлевская