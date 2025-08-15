Лавров о возможном снятии санкций США с России: с кого-нибудь снимут обязательно

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил вероятность снятия американских санкций с Москвы по итогам переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«С кого-то снимут обязательно, это точно»,— сказал глава МИДа «РИА Новости».

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится сегодня на военной базе Элмендорф-Ричардсон вблизи Анкориджа на Аляске. Министр финансов США Скотт Бессент говорил, что по итогам саммита Вашингтон может усилить или ослабить санкционное давление на Москву.

6 августа США ввели дополнительные 25-процентные пошлины на товары из Индии. Решение объяснили тем, что республика импортирует российскую нефть.

