Минфин США: санкции против РФ будут зависеть от итогов встречи Путина и Трампа

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон может усилить или ослабить санкционное давление на Москву в зависимости от итогов саммита Соединенных Штатов и России. Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланированы на 15 августа на Аляске.

«Если дела пойдут плохо, то санкции или вторичные пошлины могут быть повышены,— сказал он в интервью Bloomberg.— Санкции могут быть усилены, могут быть ослаблены».

По словам господина Бессента, американские санкции в отношении России могут быть бессрочными или иметь ограниченный срок действия. Глава Минфина призвал страны Евросоюза присоединиться к санкциям, чтобы «создать больше рычагов давления» на Москву.

6 августа Дональд Трамп ввел дополнительные 25-процентные пошлины на товары из Индии. В результате общий размер тарифов достиг 50%. Белый дом объяснил решение тем, что Индия импортирует российскую нефть. По словам Скотта Бессента, США и Индия ведут переговоры насчет пошлин, которые могут завершится к октябрю.

