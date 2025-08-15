Протестующие разрушили офис правящей партии Сербии в Нови-Саде

Протестующие разрушили офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в Нови-Саде. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире Informer TV.

По его словам, в ходе нападения один сотрудник управления по борьбе с оргпреступностью получил серьезные травмы. Господин Вучич назвал произошедшее «лицемерием», так как некоторые СМИ утверждали, что акция прошла мирно. Он также сообщил о задержании четырех человек.

Массовые протесты с требованием досрочных парламентских выборов продолжаются в Сербии уже несколько месяцев. Вечером в четверг акции прошли в Нови-Саде, Белграде, Чачаке и других городах. Глава МВД Ивица Дачич заявил о задержании 14 человек и о пятерых пострадавших полицейских.

Ранее Александр Вучич отверг требование протестующих — идею досрочных выборов, и настоял на их проведении в конце 2026 года. В конце июля он заявлял, что итоги будущих выборов станут для оппозиции «неприятным сюрпризом».

