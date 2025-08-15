Состав делегаций России и США на переговорах в Анкоридже

На американской объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Их будут сопровождать делегации, составы которых обнародовали Кремль и Белый дом.

Состав российской делегации:

министр иностранных дел Сергей Лавров ;

; помощник президента Юрий Ушаков ;

; министр обороны Андрей Белоусов ;

; министр финансов Антон Силуанов ;

; спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Состав американской делегации:

госсекретарь Марко Рубио ;

; министры финансов Скотт Бессент ;

; министр торговли Говард Латник ;

; директор ЦРУ Джон Рэтклифф ;

; спецпосланник Стивен Уиткофф.

Не входят в американскую «переговорную пятерку»: