Состав делегаций России и США на переговорах в Анкоридже
На американской объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Их будут сопровождать делегации, составы которых обнародовали Кремль и Белый дом.
Состав российской делегации:
- министр иностранных дел Сергей Лавров;
- помощник президента Юрий Ушаков;
- министр обороны Андрей Белоусов;
- министр финансов Антон Силуанов;
- спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Состав американской делегации:
- госсекретарь Марко Рубио;
- министры финансов Скотт Бессент;
- министр торговли Говард Латник;
- директор ЦРУ Джон Рэтклифф;
- спецпосланник Стивен Уиткофф.
Не входят в американскую «переговорную пятерку»:
- шеф протокола Моника Кроули;
- руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сюзан Уайлс;
- заместители главы аппарата сотрудников Белого дома Джеймс Блэр, Бо Харрисон, Дэн Скавино;
- директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун;
- пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт;
- помощник президента Ник Луна;
- спичрайтер Росс Уортингтон;
- ответственный секретарь аппарата сотрудников Белого дома Уилл Шарф.