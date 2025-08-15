Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Состав делегаций России и США на переговорах в Анкоридже

На американской объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Их будут сопровождать делегации, составы которых обнародовали Кремль и Белый дом.

Состав российской делегации:

  • министр иностранных дел Сергей Лавров;
  • помощник президента Юрий Ушаков;
  • министр обороны Андрей Белоусов;
  • министр финансов Антон Силуанов;
  • спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Состав американской делегации:

  • госсекретарь Марко Рубио;
  • министры финансов Скотт Бессент;
  • министр торговли Говард Латник;
  • директор ЦРУ Джон Рэтклифф;
  • спецпосланник Стивен Уиткофф.

Не входят в американскую «переговорную пятерку»:

  • шеф протокола Моника Кроули;
  • руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сюзан Уайлс;
  • заместители главы аппарата сотрудников Белого дома Джеймс Блэр, Бо Харрисон, Дэн Скавино;
  • директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун;
  • пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт;
  • помощник президента Ник Луна;
  • спичрайтер Росс Уортингтон;
  • ответственный секретарь аппарата сотрудников Белого дома Уилл Шарф.

Новости компаний Все