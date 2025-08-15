Курорту «Мрия» 11 лет: год гастрономии, заботы о долголетии и устойчивого развития Крыма

С 15 по 17 августа курорт приглашает гостей на празднование своего одиннадцатилетния (18+)

История курорта «Мрия» — это история его гостей, команды и всего полуострова. За 11 лет территория комплекса расширилась до 64 гектаров, на которых тематические парки — это самостоятельные точки притяжения путешественников со всей страны. Здесь рождаются гастрономические проекты с федеральным потенциалом, инновации превентивной медицины и получают поддержку региональные социальные инициативы. Более 3 млн гостей назвали «Мрию» любимым местом отдыха, а 3 тыс. человек — работодателем мечты. В 2025 году «Мрия» менялась и стремилась предвосхищать потребности гостей.

Сегодня курорт — экосистема комфорта и впечатлений: премиальный отель с 399 номерами, 37 вилл, Японский сад, парк аттракционов «Дримвуд», оздоровительный центр Mriya Life и Институт Активного Долголетия, рестораны с авторскими гастрономическими концепциями, а также пляж с яхтенной мариной и маяком.

Одиннадцатый год для «Мрии» стал годом гастрономии с культурным смыслом. За все время курорт стал местом известных практик, которые можно тиражировать на весь гастротуризм страны. В сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив (АСИ) «Мрия» начала путь к созданию гастрономического хаба в Крыму — часть федерального проекта «ПроЕду по России». Курорт будет запускать новые гастропроекты в регионе и по стране, развивать агротуризм, продвигать крымские товары на внутренний рынок и экспорт. «Мрия» начинает комплексную работу по созданию гастрономического бренда полуострова. С 2025 года курорт фокусируется на активном долголетии, усиливая оздоровительное направление и формируя в отрасли новые стандарты персонализированной медицины, которые базируются на доказательной медицине, технологиях и рекреационных возможностях Крыма. Научно-исследовательский центр «Мрии» стал одним из ключевых игроков в изучении биовозраста, создании новых методов его коррекции и объединяющей платформой для врачей и ученых, которые вовлечены в развитие санаторно-курортной сферы.

Крупнейшими проектами курорта за год стали: «Территория здорового сна» — программа для коррекции неорганических нарушений сна среди санаторно-курортных комплексов в Крыму; сотрудничество с международной ассоциацией «Код долголетия» и КФУ им. В.И. Вернадского для развития интегрированных моделей диагностики, реабилитации и профилактики с использованием искусственного интеллекта; внедрение персонализированного питания для гостей и оздоровление шведской линии флагманского ресторана «Азур» — у половины блюд снижена калорийность и улучшена питательная ценность, с отдыхающими работает нутрициолог. За последний год курорт расширил применение умных технологии для комфорта гостей и совершенного сервиса. «Мрия» — один из первых курортов в России, внедривший биометрию для заселения. Теперь регистрация занимает считаные секунды. Гости также могут попробовать экспериментальные номера с системой «умного дома», где голосовые команды управляют освещением, шторами, мультимедиа и климатом.

Следуя принципам человекоцентричности и ответственного отношения к животным, курорт «Мрия» внедрил концепцию pet-friendly (допускающий пребывание с животными) тдыха при поддержке ведущего российского производителя и дистрибьютора товаров для домашних животных — компании «Валта Пет Продактс». Теперь инфраструктура комплекса развивается под потребности гостей, которые путешествуют с животными: созданы зоны для выгула, добавлены приветственные боксы для ухода за питомцами.

Кроме того, «Мрия» заботится о кошках, живущих на территории — сейчас их около 100. Животные проходят обязательную стерилизацию, вакцинацию, получают ветеринарное сопровождение и сбалансированное питание. Забота о жителях и гостях региона, сохранение исторического и культурного наследия полуострова и инвестиции в его будущее — отражение комплексного подхода курорта к человекоцентричности.

За этот год «Мрия» и ПАО «Сбербанк» апустили масштабную программу благоустройства Алупки — одного из самых живописных городов Южного берега Крыма. Проект направлен на развитие городской среды, восстановление исторического облика и сохранение природного ландшафта. В 2025 году открылись ключевые обновленные туристические локации Алупки: Детский пляж, Воронцовские купальни, лодочная станция «Порт Жорж». В любимом многими Воронцовском парке восстановлена инфраструктура: дорожки, подпорные стены и инженерные сети. Особое место в проекте занял новый сквер у Храма Архангела Михаила. Здесь появились игровые и спортивные площадки, веревочный парк и семейное кафе «Шалость».

Самвел Саруханян, генеральный директор курорта «Мрия»: «За 11 лет “Мрия” трансформировалась в город-курорт, где гость получает не только премиальный отдых, но и новый уровень качества жизни, впечатлений и заботы о себе. Ежедневно наша команда делает все, чтобы “Мрия” оставалась местом, куда хочется возвращаться. Сегодня курорт глобально влияет и на социально-культурный ландшафт Крыма, туристическую отрасль страны в целом. Каждое направление нашей деятельности — от продвижения активного долголетия до гастрономического хаба, от заботы о животных до инвестиций в регион — отражает философию совершенного гостеприимства. Если то, что мы создаем, делает жизнь людей лучше — значит, мы движемся в правильном направлении».

С 15 по 17 августа курорт «Мрия» приглашает гостей на празднование своего одиннадцатилетия под концепцией «Мрия: там, где легенды оживают». Вдохновленное природой и культурой Крыма событие объединит античные мифы, восточные сказания и русские былины, которые воплотятся в хореографии, этнической музыке, цирковых номерах и световых проекциях. Кульминацией станет гала-шоу 16 августа с участием звезд российской эстрады: Akmal’, Vlada Miravi и Олега Газманова.

