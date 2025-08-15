Однокомнатные квартиры – самый востребованный формат жилья в Краснодаре

По данным аналитиков федерального девелоперa DOGMA, однокомнатные квартиры остаются лидером потребительского спроса на рынке жилой недвижимости кубанской столицы в 2025 году.

Фото: ГК DOGMA

Этот сегмент занимает 46% от общего числа сделок.

Наибольшей популярностью пользуются однокомнатные лоты площадью от 40 до 50 кв. м. – на них приходится 27% сделок. Такой метраж принято считать «золотой серединой» – он позволяет гармонично разделить пространство на зоны для сна, отдыха и приготовления еды. Чуть менее популярными стали квартиры от 30 до 40 кв.м – их выбирают 25% покупателей.

Наиболее активно приобретают «однушки» люди в возрасте от 35 до 39 лет. Они составляют 30% от общего количества всех клиентов. Большинство из них состоят в браке. Также почти треть всех покупателей имеет доход от 100 до 150 тысяч рублей. А каждый четвертый работает в сфере торговли.

«Высокая востребованность однокомнатных квартир, в том числе евро-формата, обусловлена оптимальным соотношением цены и функциональности, а также стабильным спросом как со стороны молодых семей, так и инвесторов. Для одних это хороший вариант для последующей сдачи в аренду или перепродажи, а для других – возможность приобрести собственное жилье в условиях ограниченного бюджета» – говорит Алексей Некрасов, директор по продажам ГК DOGMA.

Помимо квартир люди активно приобретают дополнительные опции: около 38% клиентов выбирают кладовки, а 20% – парковочные места. Это отражает готовность инвестировать в дополнительный комфорт и удобство.