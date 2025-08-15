В Усть-Лабинском районе проверят информацию о лжекинематографисте

Полиция Усть-Лабинского района проверяет информацию, появившуюся в социальных сетях о мужчине, который приглашает детей и женщин к себе домой под предлогом участия в киносъемках.

Якобы незнакомец из станицы Новобейсугской разъезжает по населенным пунктам района и привлекает потенциальных участников. По данным автора публикации, мужчина утверждает, что ищет актеров для картины «Свадьба в Малиновке 2». Всех заинтересованных женщин и детей он якобы приглашает к себе домой для просмотра военного снаряжения.

«В ОМВД России по Усть-Лабинскому району по данному факту проводится проверка, устанавливается личность мужчины, а также достоверность распространяемой информации»,— сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Лия Пацан