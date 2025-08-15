Спрос на книги про Аляску в «Литрес» вырос в два раза за неделю

За неделю пользователи отправили вдвое больше запросов на книги про Аляску по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе «Литрес». В компании отметили, что интерес вырос также к романам, чей сюжет разворачивается на Аляске.

«За последнюю неделю (08.08.2025 — 16.08.2025) спрос на подобные произведения увеличился вдвое (по выручке — во всех моделях монетизации) по сравнению с предыдущим аналогичным периодом»,— отметили в пресс-службе.

Первое место по количеству запросов занял роман Кристин Ханны «С жизнью наедине». Также пользователи интересовались книгами Джека Лондона «Зов предков» и «Белый клык». В топ по популярности также вошла книга «В диких условиях» Джона Кракауэра.

Сегодня на Аляске пройдут переговоры президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Встреча состоится около 22:00 мск в городе Анкоридж, на военной базе Элмендорф-Ричардсон, штат Аляска. Лидеры двух стран обсудят урегулирование военного конфликта на Украине. В повестку саммита также входят перспективы взаимодействия между Москвой и Вашингтоном.

Что происходит на Аляске в день саммита президентов России и США — в материале «Ъ» «Мирские сложности и мольбы о мире».