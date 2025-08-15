Ночью из-за атаки БПЛА в Курске один человек погиб и 12 пострадали

В результате ночной атаки беспилотников по многоэтажному дому на улице Союзная в Железнодорожном районе Курска погибла 45-летняя местная жительница. Еще десять человек пострадали, в том числе 15-летний подросток. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Один из раненых жителей находится в тяжелом состоянии.

Дом получил серьезные повреждения. Загорелись четыре верхних этажа, огонь распространился на квартиры. Сотрудникам МЧС удалось оперативно ликвидировать возгорание. По данным врио, сейчас завершена проливка конструкций. Также взрывной волной выбиты окна в соседних домах и школе.

Господин Хинштейн сообщил, что специалистам предстоит определить, подлежит ли дом восстановлению. Если да, то его отремонтируют, а жильцов разместят в ПВР или компенсируют им аренду жилья. Сейчас курян временно разместили в соседней школе. Врио губернатора выехал на место атаки и заявил, что «держит ситуацию на личном контроле».

Вчера в 21:30 в Курской области из-за атак дронов пострадали три человека.

UPD: Александр Хинштейн сообщил, что количество пострадавших при ночной атаке на жилой дом в Курске выросло до 12 человек. Девять из них остаются в больнице. По предварительным данным, повреждено 11 домов и 50 автомобилей.

Егор Якимов