Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 16–17 августа

14 августа в прокат вышел ряд фильмов, среди которых «кино про кино» режиссера Романа Михайлова «Надо снимать фильмы о любви» и криминальная драма «Бухта Бэррона». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».

Надо снимать фильмы о любви
Бухта Бэррона
Пункт назначения: Высотка 613
Пушистый форсаж: Гран-при
Бой 2
Свободные люди
Затерянное место
Джульетта и Ромео
Атель-Матель
Детки: Инструкция не прилагается
Надо снимать фильмы о любви (2024)

Надо снимать фильмы о любви

  • Режиссер: Роман Михайлов
  • В ролях: Марк Эйдельштейн, Чингиз Гараев, Александра Киселева, Мария Мацель, Илларион Маров, Алина Насибуллина
  • Жанр: драма / Россия, Индия / 73 мин.
  • В прокате: с 14 августа

Кинокритик Михаил Трофименков: «Утопия неведомого шедевра идет под откос. Кто-то из актеров обдолбался. Побритая наголо Маша зашла в ашрам, где испытала "детское счастье" и решила задержаться на год. Исполнитель главной роли Марк встретил русалочью вэбкамщицу Свету (Дарья Брюханова) и решил свалить с ней в Гоа. Рома в результате смиряется с обстоятельствами и, очевидно, снимет совсем другой фильм о любви».

Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Индийский стыд».

Бухта Бэррона (Barron's Cove, 2024)

Бухта Бэррона

  • Режиссер: Эван Ари Келман
  • В ролях: Трэмелл Тиллман, Бриттани Сноу, Гаррет Хедлунд, Стивен Лэнг, Хеймиш Линклейтер, Кристиан Конвери
  • Жанр: триллер, драма, криминал / США / 116 мин.
  • В прокате: с 14 августа

Кинопрокатчик «Парадиз»: «После гибели сына в результате несчастного случая Калеб, мужчина со склонностью к насилию, погружается в глубокое горе. Спустя месяцы после трагедии мужчина, не смирившись с утратой, убеждён, что истинный виновник остался безнаказанным. Он решает взять дело в свои руки и похищает мальчика, причастного к происшествию. Калеб объявлен в розыск, и ситуацию обостряет то, что похищенный мальчик — сын влиятельного политика».

Пункт назначения: Высотка 613 (Gui men zhi hu die da sha, 2024)

Пункт назначения: Высотка 613

  • Режиссер: Джо Цянь
  • В ролях: Айви Инь, Бай Лин, Эмбер Ань, Бай Жуньинь, Кэш Чуан, Стэнли Фун
  • Жанр: ужасы / Тайвань / 101 мин.
  • В прокате: с 14 августа

Кинопрокатчик «World Pictures»: «Женщина с дочкой селятся в высотке. Вместе с другими жильцами они узнают, что их новый дом — смертельная ловушка, устроенная потусторонними силами. Теперь им нужно найти выход из места, откуда ещё никто не выбирался живым».

Пушистый форсаж: Гран-при (Grand Prix of Europe,2025)

Пушистый форсаж: Гран-при

  • Режиссер: Вальдемар Фаст
  • В ролях: Джемма Артертон, Томас Сэнгстер, Хейли Этвелл, Ленни Генри, Роб Бекетт, Колин Макфарлэйн
  • Жанр: мультфильм, комедия, семейный / Германия, Великобритания / 98 мин.
  • В прокате: с 14 августа

Кинопрокатчик «Вольга»:. «Веселая и обаятельная Эдда с ума сходит по болидам и жить не может без гонок. И 50-я годовщина европейского Гран-при становится для нее возможностью не только исполнить свою мечту и войти в историю автоспорта, но также спасти семью от разорения. Однако на соревнованиях она встречает своего кумира Эда — четырехкратного чемпиона, которого не заботит ничто, кроме победы».

Бой 2 (War 2, 2025)

Бой 2

  • Режиссер: Аян Мукхерджи
  • В ролях: Нандамури Тарака Рама Рао мл., Ритик Рошан, Киара Адвани
  • Жанр: боевик, триллер, приключения / Индия / 150 мин.
  • В прокате: с 14 августа

Кинопрокатчик «Indian Films»: «Тайный агент Кабир, предавший свою страну и службу несколько лет назад, теперь представляет еще большую угрозу. Индия направляет против него офицера специального подразделения Викрама, своего самого опасного оперативника. Движимый внутренними демонами, он намерен ликвидировать Кабира».

Свободные люди (Sovereign, 2025)

Свободные люди

  • Режиссер: Кристиан Суигал
  • В ролях: Деннис Куэйд, Джейкоб Тремблей, Терри Дж. Нельсон, Роберт Крисст, Кезия ДаКоста, Ник Офферман
  • Жанр: триллер, драма, криминал / США / 100 мин.
  • В прокате: с 7 августа

Кинокритик Михаил Трофименков: «… слушателям он не дает юридические советы, а проповедует свои принципы: аккуратный дядечка весь в белом несет чушь за гранью горячечного бреда. О том, что свидетельства о рождении граждан США помечены "числом зверя". О том, что доллар — пустая бумажка и не домовладельцы должны банкам, а банки — домовладельцам, причем в девятикратном размере, ведь банки прокручивают их доллар по девять раз. Логично, не так ли?».

Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Граждане Кейны».

Затерянное место (Never Let Go, 2024)

Затерянное место

  • Режиссер: Александр Ажа
  • В ролях: Холли Берри, Перси Даггс IV, Энтони Би Дженкинс, Уильям Кэтлетт, Кэтрин Киркпатрик, Жорж Грасьез
  • Жанр: ужасы / США, Канада, Франция / 101 мин.
  • Слоган: «Тьма поглотит каждого»
  • В прокате: с 7 августа

Кинокритик Михаил Трофименков: «Странно при этом, однако, что мысль о необратимом мамином безумии приходит зрителям в голову на час с лишним раньше, чем ее сыновьям. То есть можно трактовать "Затерянное место" и как психиатрический этюд. Но Ажа так хочется неоднозначности, что он ближе к финалу мечется от одной версии происходящего к другой».

Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Страшно место пусто не бывает».

Джульетта и Ромео (Juliet & Romeo, 2025)

Джульетта и Ромео

  • Режиссер: Тимоти Скотт Богарт
  • В ролях: Клара Ругор, Джэми Уорд, Джейсон Айзекс, Ребел Уилсон, Дэн Фоглер, Руперт Эверетт
  • Жанр: мелодрама, драма, мюзикл / США, Италия / 122 мин.
  • Слоган: «Любовь никогда не умрет»
  • В прокате: с 7 августа

Кинопрокатчик «Capella Film»: «1301 год, Верона. Герцог Эскал ищет мощного союзника в борьбе против нового Папы Римского. Им может стать кто-то из глав могущественных кланов — либо граф Монтекки, либо граф Капулетти; у каждого из семейств есть свой козырь, чтобы оказаться на вершине власти. Но все планы спутывает неожиданно вспыхнувшая любовь между Джульеттой Капулетти и Ромео Монтекки».

Атель-Матель (2025)

Атель-Матель

  • Режиссер: Игорь Багатурия
  • В ролях: Ян Цапник,Анастасия Панина, Юсуп Омаров Юлия Костюшкина, Стас Костюшкин, Елизавета Цапник
  • Жанр: комедия / Россия / 90 мин.
  • В прокате: с 7 августа

Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Саша Родионов, пронырливый обнальщик из Москвы, задолжал денег опасному авторитету по кличке Пчеловод. Он не прощает задержек и жестоко расправляется с должниками, поэтому Саша вместе с семьей бежит в Дагестан по программе защиты свидетелей. Вот только жена и дети уверены, что это обычный отпуск, и теперь Саша вынужден выдать ветхий сарай в горном ауле за модный эко-отель. Однако популярность отеля выдает местоположение Родионова его недоброжелателям».

Детки: Инструкция не прилагается (Sin instrucciones, 2024)

Детки: Инструкция не прилагается

  • Режиссер: Марина Сересески
  • В ролях: Пако Леон, Майя Сайтеги, Сильвия Алонсо, Малкольм Ситте, Яилене Сьерра, Эмбер Шена Уильямс
  • Жанр: комедия / Испания / 109 мин.
  • В прокате: с 7 августа

Кинопрокатчик «Пионер»: «Лео — закоренелый холостяк, живущий одним днем в маленьком приморском городке на Канарских островах. Его беззаботное существование нарушает неожиданное появление бывшей возлюбленной, которая оставляет ему на руках младенца и бесследно исчезает».

