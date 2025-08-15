Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 16–17 августа
14 августа в прокат вышел ряд фильмов, среди которых «кино про кино» режиссера Романа Михайлова «Надо снимать фильмы о любви» и криминальная драма «Бухта Бэррона». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Надо снимать фильмы о любви
- Режиссер: Роман Михайлов
- В ролях: Марк Эйдельштейн, Чингиз Гараев, Александра Киселева, Мария Мацель, Илларион Маров, Алина Насибуллина
- Жанр: драма / Россия, Индия / 73 мин.
- В прокате: с 14 августа
Кинокритик Михаил Трофименков: «Утопия неведомого шедевра идет под откос. Кто-то из актеров обдолбался. Побритая наголо Маша зашла в ашрам, где испытала "детское счастье" и решила задержаться на год. Исполнитель главной роли Марк встретил русалочью вэбкамщицу Свету (Дарья Брюханова) и решил свалить с ней в Гоа. Рома в результате смиряется с обстоятельствами и, очевидно, снимет совсем другой фильм о любви».
Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Индийский стыд».
Бухта Бэррона
- Режиссер: Эван Ари Келман
- В ролях: Трэмелл Тиллман, Бриттани Сноу, Гаррет Хедлунд, Стивен Лэнг, Хеймиш Линклейтер, Кристиан Конвери
- Жанр: триллер, драма, криминал / США / 116 мин.
- В прокате: с 14 августа
Кинопрокатчик «Парадиз»: «После гибели сына в результате несчастного случая Калеб, мужчина со склонностью к насилию, погружается в глубокое горе. Спустя месяцы после трагедии мужчина, не смирившись с утратой, убеждён, что истинный виновник остался безнаказанным. Он решает взять дело в свои руки и похищает мальчика, причастного к происшествию. Калеб объявлен в розыск, и ситуацию обостряет то, что похищенный мальчик — сын влиятельного политика».
Пункт назначения: Высотка 613
- Режиссер: Джо Цянь
- В ролях: Айви Инь, Бай Лин, Эмбер Ань, Бай Жуньинь, Кэш Чуан, Стэнли Фун
- Жанр: ужасы / Тайвань / 101 мин.
- В прокате: с 14 августа
Кинопрокатчик «World Pictures»: «Женщина с дочкой селятся в высотке. Вместе с другими жильцами они узнают, что их новый дом — смертельная ловушка, устроенная потусторонними силами. Теперь им нужно найти выход из места, откуда ещё никто не выбирался живым».
Пушистый форсаж: Гран-при
- Режиссер: Вальдемар Фаст
- В ролях: Джемма Артертон, Томас Сэнгстер, Хейли Этвелл, Ленни Генри, Роб Бекетт, Колин Макфарлэйн
- Жанр: мультфильм, комедия, семейный / Германия, Великобритания / 98 мин.
- В прокате: с 14 августа
Кинопрокатчик «Вольга»:. «Веселая и обаятельная Эдда с ума сходит по болидам и жить не может без гонок. И 50-я годовщина европейского Гран-при становится для нее возможностью не только исполнить свою мечту и войти в историю автоспорта, но также спасти семью от разорения. Однако на соревнованиях она встречает своего кумира Эда — четырехкратного чемпиона, которого не заботит ничто, кроме победы».
Бой 2
- Режиссер: Аян Мукхерджи
- В ролях: Нандамури Тарака Рама Рао мл., Ритик Рошан, Киара Адвани
- Жанр: боевик, триллер, приключения / Индия / 150 мин.
- В прокате: с 14 августа
Кинопрокатчик «Indian Films»: «Тайный агент Кабир, предавший свою страну и службу несколько лет назад, теперь представляет еще большую угрозу. Индия направляет против него офицера специального подразделения Викрама, своего самого опасного оперативника. Движимый внутренними демонами, он намерен ликвидировать Кабира».
Свободные люди
- Режиссер: Кристиан Суигал
- В ролях: Деннис Куэйд, Джейкоб Тремблей, Терри Дж. Нельсон, Роберт Крисст, Кезия ДаКоста, Ник Офферман
- Жанр: триллер, драма, криминал / США / 100 мин.
- В прокате: с 7 августа
Кинокритик Михаил Трофименков: «… слушателям он не дает юридические советы, а проповедует свои принципы: аккуратный дядечка весь в белом несет чушь за гранью горячечного бреда. О том, что свидетельства о рождении граждан США помечены "числом зверя". О том, что доллар — пустая бумажка и не домовладельцы должны банкам, а банки — домовладельцам, причем в девятикратном размере, ведь банки прокручивают их доллар по девять раз. Логично, не так ли?».
Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Граждане Кейны».
Затерянное место
- Режиссер: Александр Ажа
- В ролях: Холли Берри, Перси Даггс IV, Энтони Би Дженкинс, Уильям Кэтлетт, Кэтрин Киркпатрик, Жорж Грасьез
- Жанр: ужасы / США, Канада, Франция / 101 мин.
- Слоган: «Тьма поглотит каждого»
- В прокате: с 7 августа
Кинокритик Михаил Трофименков: «Странно при этом, однако, что мысль о необратимом мамином безумии приходит зрителям в голову на час с лишним раньше, чем ее сыновьям. То есть можно трактовать "Затерянное место" и как психиатрический этюд. Но Ажа так хочется неоднозначности, что он ближе к финалу мечется от одной версии происходящего к другой».
Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Страшно место пусто не бывает».
Джульетта и Ромео
- Режиссер: Тимоти Скотт Богарт
- В ролях: Клара Ругор, Джэми Уорд, Джейсон Айзекс, Ребел Уилсон, Дэн Фоглер, Руперт Эверетт
- Жанр: мелодрама, драма, мюзикл / США, Италия / 122 мин.
- Слоган: «Любовь никогда не умрет»
- В прокате: с 7 августа
Кинопрокатчик «Capella Film»: «1301 год, Верона. Герцог Эскал ищет мощного союзника в борьбе против нового Папы Римского. Им может стать кто-то из глав могущественных кланов — либо граф Монтекки, либо граф Капулетти; у каждого из семейств есть свой козырь, чтобы оказаться на вершине власти. Но все планы спутывает неожиданно вспыхнувшая любовь между Джульеттой Капулетти и Ромео Монтекки».
Атель-Матель
- Режиссер: Игорь Багатурия
- В ролях: Ян Цапник,Анастасия Панина, Юсуп Омаров Юлия Костюшкина, Стас Костюшкин, Елизавета Цапник
- Жанр: комедия / Россия / 90 мин.
- В прокате: с 7 августа
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Саша Родионов, пронырливый обнальщик из Москвы, задолжал денег опасному авторитету по кличке Пчеловод. Он не прощает задержек и жестоко расправляется с должниками, поэтому Саша вместе с семьей бежит в Дагестан по программе защиты свидетелей. Вот только жена и дети уверены, что это обычный отпуск, и теперь Саша вынужден выдать ветхий сарай в горном ауле за модный эко-отель. Однако популярность отеля выдает местоположение Родионова его недоброжелателям».
Детки: Инструкция не прилагается
- Режиссер: Марина Сересески
- В ролях: Пако Леон, Майя Сайтеги, Сильвия Алонсо, Малкольм Ситте, Яилене Сьерра, Эмбер Шена Уильямс
- Жанр: комедия / Испания / 109 мин.
- В прокате: с 7 августа
Кинопрокатчик «Пионер»: «Лео — закоренелый холостяк, живущий одним днем в маленьком приморском городке на Канарских островах. Его беззаботное существование нарушает неожиданное появление бывшей возлюбленной, которая оставляет ему на руках младенца и бесследно исчезает».