Проблемы со связью могут возникнуть на Дне города в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде возможны проблемы с мобильной связью и интернетом на площадках празднования Дня города 16 августа. Об этом предупредили в пресс-службе правительства региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», праздничные мероприятия в районах начнутся около полудня, в 21:00 на сцену выйдут хэдлайнеры.

Регулярные перебои в работе мобильной связи наблюдаются в Нижегородской области с начала лета. Проблемы будут, пока в регионе есть угроза атаки беспилотников, сказал губернатор Глеб Никитин.

Елена Ковалева