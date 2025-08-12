Uma2rman, «Мираж» и Iowa выступят в Нижнем Новгороде на Дне города

Мэрия Нижнего Новгорода опубликовала программу празднования Дня города, который в этом году отмечается 16 августа. Мероприятия в районах начнутся около полудня, хэдлайнеры выйдут на сцену в 21:00. Вход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солист группы Uma2rman Владимир Крестовский во время выступления

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Солист группы Uma2rman Владимир Крестовский во время выступления

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

На площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе выступит группа Uma2rman;

в парке «Швейцария» в Приокском районе — группа Iowa;

на площади Буревестника в Сормовском районе — группа Filatov & Karas;

в парке имени 1 Мая в Канавинском районе — группа «Мираж»;

у ФОКа «Юность» в Московском районе — группа «Рефлекс»;

на парковке за ТЦ «Муравей» в Ленинском районе — певец Стас Пьеха;

в Автозаводском парке — певица Юлианна Караулова.

В эту субботу Нижний Новгород отметит 804-летие. На празднование потратят более 70 млн руб. Салюта не будет.

Елена Ковалева