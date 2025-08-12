Uma2rman, «Мираж» и Iowa выступят в Нижнем Новгороде на Дне города
Мэрия Нижнего Новгорода опубликовала программу празднования Дня города, который в этом году отмечается 16 августа. Мероприятия в районах начнутся около полудня, хэдлайнеры выйдут на сцену в 21:00. Вход свободный.
Солист группы Uma2rman Владимир Крестовский во время выступления
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
- На площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе выступит группа Uma2rman;
- в парке «Швейцария» в Приокском районе — группа Iowa;
- на площади Буревестника в Сормовском районе — группа Filatov & Karas;
- в парке имени 1 Мая в Канавинском районе — группа «Мираж»;
- у ФОКа «Юность» в Московском районе — группа «Рефлекс»;
- на парковке за ТЦ «Муравей» в Ленинском районе — певец Стас Пьеха;
- в Автозаводском парке — певица Юлианна Караулова.
В эту субботу Нижний Новгород отметит 804-летие. На празднование потратят более 70 млн руб. Салюта не будет.