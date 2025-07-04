Губернатор Глеб Никитин: проблемы со связью будут, пока есть угроза атаки БПЛА

Перебои в работе мобильной связи и интернета будут, пока в регионе сохраняется угроза атаки беспилотников, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он отметил, что снижение уровня сигнала некоторых сотовых вышек, чтобы БПЛА противника не могли по ним ориентироваться, — это дополнительная мера безопасности, в регионе продолжают работать и другие системы защиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глеб Никитин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Глеб Никитин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«У нас много промышленных предприятий, стратегических объектов, которые "интересны" врагу. А рядом — жилые дома. Поэтому территории, где слабый сигнал, большие и затрагивают много жилых микрорайонов»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, нижегородское минцифры готовит карту, на которой будут отмечены более тысячи работающих точек бесплатного Wi-Fi в Нижнем Новгороде и Дзержинске. Их количество планируется увеличить, чтобы беспроводной интернет был доступен для посетителей в МФЦ и других госучреждениях.

Как писал «Ъ-Приволжье», перебои в работе мобильной связи начались в Нижегородской области в начале мая. С тех пор ограничения вводятся регулярно.

Елена Ковалева