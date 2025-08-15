Черноземные города не попали в финал конкурса на звание культурной столицы года

Воронеж, Орел, Старый Оскол и Липецк, претендовавшие на звание «Культурная столица года», не смогли пройти в финал конкурса, который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальной странице проекта.

Всего финалистами стали восемь городов — Вологда, Калуга, Новосибирск, Рязань, Сочи, Ставрополь, Ульяновск, Челябинск. Официально оформленные заявки первого этапа подали 26 городов. Победителя определят эксперты, учитывая уровень культурной активности, инфраструктуру и востребованность мероприятий.

Голосование проходит в двух форматах: экспертная оценка и народное онлайн-голосование, которое продлится до 5 декабря. К середине августа свои голоса отдали уже около 200 тыс. россиян. По данным портала госулуг, Воронеж набрал 18,7 тыс. голосов (5,34%), Липецк — 4 тыс. (1,16%), Орел — 3,3 тыс. (0,93%), Старый Оскол — 2,6 тыс. (0,75%).

«Победа Воронежа в конкурсе «Культурная столица 2027 года» стала бы уникальной возможностью показать наш город на федеральном уровне»,— отмечал губернатор Воронежской области Александр Гусев в апреле, после оглашения участия города в конкурсе.

Конкурс проводится с 2023 года. Среди победителей — Нижний Новгород, Грозный, Омск и другие. В 2015 году Воронеж получил почетное звание «Культурная столица СНГ».

Ульяна Ларионова