Четыре города Черноземья борятся за звание культурной столицы года

Воронеж, Орел, Старый Оскол и Липецк участвуют в конкурсе «Культурная столица года», который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальной странице проекта.

На звание культурной столицы России в 2027 году претендуют 28 городов. Голосование проходит в двух форматах: народное онлайн-голосование и экспертная оценка. По данным портала госулуг, Воронеж набрал 14 тыс. голосов (7,2%), Старый Оскол — 1 247 (0,6%), Орел — 587 (0,3%), Липецк — 464 (0,2%). Лидируют Челябинск с 37,4 тыс. голосов (19,1%) и Новосибирск с 20,2 тыс. (10,3%)

Орловский губернатор Андрей Клычков призвал жителей поддержать участие облцентра в проекте. «Культурные события, которые ежегодно проводятся в Орле, собирают тысячи гостей со всей России — фестиваль “Тургеневский бережок”, фестиваль цветов “Стрелка”, фестиваль цветущей сирени»,— перечислил господин Клычков.

Воронежский губернатор Александр Гусев, анонсируя в мае даты XIV Платоновского фестиваля искусств, отмечал, что регион заявился на конкурс. «Такие события делают наш город особенным. Убежден: Воронеж заслуживает это звание»,— написал он в своем Telegram-канале.

Итоги подведут в декабре 2025 года. Победителя определят эксперты, учитывая уровень культурной активности, инфраструктуру и востребованность мероприятий. Город, набравший наибольшее количество голосов, получит приз. Конкурс проводится с 2023 года. Среди победителей — Нижний Новгород, Грозный, Омск и другие.

Анна Швечикова