В Ростовской области нашли погребения возрастом пять тысяч лет

В Ростовской области при реконструкции федеральной трассы М-4 Дон, археологи обнаружили уникальные погребения всех трех периодов Бронзового века возрастом около пяти тыс. лет. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Автодор».

По информации пресс-службы, перед началом реконструкции участка с 933 по 1024 км специалисты провели археологическую разведку и выявили несколько курганов. В настоящее время раскопки ведутся на четырех древних могильниках, крупнейший из которых достигает более 60 м в диаметре.

«На исследуемых территориях ученые обнаружили ямные, катакомбные и срубные захоронения, относящиеся к эпохе Бронзового века. Эти археологические памятники помогут восстановить обряды и представления о загробной жизни древних племен», — говорится в сообщении компании.

После исследования оставшихся курганов — их более десяти — все найденные могильники вывезут для дальнейшей научной обработки, а затем передадут в государственный музей.

Как сообщал ранее «Ъ-Ростов», проект реконструкции автотрассы М-4 Дон с 933 по 1024 км в Ростовской области начался в мае 2025 года. Сумма инвестиций составляет порядка 100 млрд руб. Участок проходит по территории Каменского, Красносулинского, Октябрьского районов, Каменска-Шахтинского и Шахт.

Валентина Любашенко