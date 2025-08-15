Власти выделили 28 млн рублей пострадавшим от наводнения в Туапсинском округе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о выделении более 27,9 млн руб. из резервного фонда на компенсации жителям Туапсинского округа, пострадавшим от паводка 3 августа.

Согласно документу, средства передаст муниципалитету министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона. Деньги направят на единовременную материальную помощь в связи с потерей имущества первой необходимости после ливней.

Комиссии по оценке ущерба уже осмотрели свыше 600 домовладений. Заявления на компенсации подали владельцы более 400 домов.

Размер выплат зависит от степени повреждений. Жители, чье жилье пострадало в зоне чрезвычайной ситуации, могут получить 15 675 руб. на человека. При частичной потере имущества компенсация составляет 78 375 руб., при полной утрате — 156 750 руб.

Лия Пацан