В Краснодарском крае растет численность шакалов

Численность шакалов и волков в Краснодарском крае стремительно растет, рассказал «Кубани 24» заместитель директора «Краснодаркрайохота» Сергей Зенков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Шакалы в Краснодарском крае — это бедствие. Огромное количество обращений поступает в министерство природных ресурсов и администрации поселений о том, что шакалы воруют домашнюю птицу. Жителям не нужно писать жалобы куда-то, а нужно получать разрешение на охоту и добывать в охотничьих угодьях этих серых хищников»,— заявил он.

По его словам, для сокращения численности шакалов и волков в регионе расширили сезон охоты на них, он стартовал 1 августа. Вместе с тем официальный сезон добычи степной и полевой дичи начинается на Кубани 16 августа.