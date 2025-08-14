Уголовное дело возбудили после избиения подростками пожилого петербуржца

Следствие возбудило уголовное дело после избиения пожилого жителя Санкт-Петербурга группой подростков. Несовершеннолетние напали на него на детской площадке, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ГСУ СКР по Петербургу наткнулись на видео, распространяемое в СМИ и социальных сетях. На этих кадрах группа подростков на детской площадке в Московском районе избивает петербургского пенсионера.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Сотрудники ведомства приступили к реализации комплекса действия для выяснения причин инцидента.

По информации 78.ru, пенсионер часто наряжался как Владимир Ленин. Ролик избиения петербуржца распространился по домовым чатам. Многие восприняли его как настоящее проявление агрессии и призвали привлечь подростков к ответственности.

Татьяна Титаева