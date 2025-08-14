Двух пассажиров задержали после нападения на таксиста в Петербурге и угона авто

Водитель такси в возрасте 20 лет пострадал в результате нападения двух пассажиров. По подозрению в совершении преступления задержали двух молодых людей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавший рассказал полиции о нападении 13 августа. Ранним утром к нему в машину сели два агрессивно настроенных пассажира. Около дома 76 по проспекту Луначарского молодые люди несколько раз ударили водителю по лицу, отобрали 2900 рублей, а затем начали душить.

Таксисту удалось вырваться и убежать. В этот момент один из правонарушителей сел за руль иномарки и уехал на ней. Водитель попал в медучреждение в состоянии средней степени тяжести, но от госпитализации отказался.

Правоохранители по подозрению в причастности к нападению и угону авто задержали молодых людей в возрасте 19 и 20 лет. Машину обнаружили после аварии и увезли на штрафстоянку. Она не подлежит восстановлению, сумма ущерба составила 1,2 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об угоне.

Татьяна Титаева