В Славянском районе модернизируют водопроводные сети

В станице Анастасиевской Славянского района модернизируют аварийные участки водопроводных сетей по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Работы начались в марте и завершатся в ноябре. Подрядчику предстоит заменить более 22,8 км трубопровода. Уже подготовлены траншеи и уложено свыше 6 км сетей.

Используются материалы отечественного производства с улучшенными технико-экономическими характеристиками. По информации краевого министерства ТЭК и ЖКХ, после завершения работ качество водоснабжения улучшится для более чем 10 тыс. жителей станицы.

В рамках нацпроекта за три года на модернизацию ЖКХ Кубани направят около 8 млрд руб., в том числе 4,1 млрд руб. из федерального бюджета и 3,8 млрд руб. из краевого.

Анна Гречко