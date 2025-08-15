На Кубани за 10 лет построили больше 100 школ и 200 детских садов

В Краснодарском крае за минувшие 10 лет построили 104 школы и 214 детских садов. Об этом заявил спикер Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Краснодарского края Фото: прокуратура Краснодарского края

По его словам, за этот же срок в регионе отремонтировали 1242 образовательные организации, 474 учреждения культуры и 412 — учреждений здравоохранения, построили 240 офисов врачей общей практики и фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, в крае появилось около 300 спортивных объектов — малобюджетных залов, спорткомплексов и площадок, бассейнов и центров единоборств. Юрий Бурлачко отметил, что в планах на этот год построить и отремонтировать еще около 50 таких объектов.

Спикер ЗСК подчеркнул, что власти Краснодарского края всегда готовы в приоритетном порядке рассматривать вопросы развития социальной сферы.

«В крае, как и во всей стране, реализуются соответствующие нацпроекты и госпрограммы. По каждому направлению также приняты и региональные государственные программы, с которыми непосредственно работают профильные комитеты, контролируя в том числе и ход их исполнения. Это большой пласт работы, поскольку в эти документы в оперативном режиме при необходимости вносятся корректировки, а следовательно, и в краевой бюджет, изменения в который мы утверждаем на сессиях», — отметил он.

Также Юрий Бурлачко напомнил, что за минувшие 10 лет расходы на социально-культурную сферу выросли в 2,6 раза — со 144 до 367 млрд руб.