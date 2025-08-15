Воронежский облсуд оставил в СИЗО экс-замминистра Кукина и бизнесмена Ягодкина

Воронежский областной суд оставил в силе решение Центрального райсуда о продлении ареста в СИЗО бывшему замминистра предпринимательства и туризма Александру Кукину и предпринимателю Евгению Ягодкину по делу хищении 10 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе облсуда. Апелляционные жалобы защиты отклонены.

В конце июля Центральный райсуд продлил на месяц срок содержания обвиняемых под стражей. Они просили смягчить меру пресечения, настаивая на том, что не собираются скрываться и препятствовать следствию.

Господина Кукина задержали и заключили под стражу в начале февраля, а господина Ягодкина — в конце мая. В основу уголовного дела против них легли обстоятельства выдачи гранта в 10 млн руб. на обустройство пляжа на базе отдыха «Мадагаскар» в Семилукском районе. По версии регионального Следственного комитета, работы в установленные сроки были выполнены не в полном объеме. По договоренности с бизнесменом чиновник якобы скрыл этот факт, чтобы выданный грант не пришлось возвращать. Таким образом, по версии следствия, деньги были похищены. До задержания господина Кукина Евгений Ягодкин вернул в бюджет 10 млн руб.

Сергей Толмачев