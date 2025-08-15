В Ростовской области выставили на торги историческое строение мецената Панченко

Власти Константиновского района выставили на аукцион историческое здание Дома быта площадью свыше 1,1 тыс. кв. м за 10,7 млн руб. Информация о торгах опубликована на сайте «ГИС Торги».

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Согласно опубликованным данным, трехэтажное строение с подвалом расположено на участке по ул. Карташова в Константиновске Ростовской области. Будущий владелец сможет открыть здесь ателье, салоны красоты, химчистки или магазины.

Объект представляет историческую ценность — он построен в 1907 году на деньги ростовского мецената Ивана Панченко, купца первой гильдии и собственника угольных копей. Первоначально в здании работали аптечный магазин и женское училище.

Местные депутаты приняли решение о реализации строения в мае 2025 года. Заявки на участие в аукционе принимают до 5 сентября.

Валентина Любашенко