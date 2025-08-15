Особо семейное убийство

К 13 годам и 3 месяцам колонии строгого режима приговорил Мособлсуд 68-летнего бывшего профессора МГТУ им. Баумана, а впоследствии успешного биржевого брокера, гражданина России и Великобритании Александра Кибальченко. Ранее коллегия присяжных признала его виновным в организации похищения и заказного убийства собственного зятя. Исполнитель убийства Роман Осипов отправлен в заключение на 18 лет. Кроме того, осужденные должны выплатить родным жертвы 16 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кибальченко

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве Александр Кибальченко

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

После обвинительного вердикта присяжных интрига заключалась лишь в сроках наказания, которые получат подсудимые Кибальченко и Осипов. Напомним, что, как рассказывал “Ъ”, 68-летний Александр Кибальченко был признан виновным в организации сопряженного с похищением человека убийства по найму (ч. 3 ст. 33 и п. «в», «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), но заслуживающим снисхождения. Его подельник, бывший сотрудник МВД, никакого снисхождения от коллегии не получил. Представители прокуратуры Москвы, поддерживавшие гособвинение на процессе, запросили для господина Кибальченко 18 лет строгого режима, а для Романа Осипова — 19. Адвокаты подсудимых, представив различные характеризующие их положительные данные, просили о смягчении наказания.

В итоге в пятницу, 15 августа, судья Лариса Стунеева, рассматривавшая дело еще с ноября 2022 года, сделала существенную скидку только для пожилого мужчины. Согласно оглашенному приговору, Александр Кибальченко получил 13 лет и 3 месяца колонии строгого режима, а Роман Осипов — 18 лет. Кроме того, они приговорены к году ограничения свободы после освобождения, а также должны выплатить 10 млн и 6 млн руб. компенсации морального ущерба родным жертвы, гражданский иск которых был частично удовлетворен.

Адвокат Александра Кибальченко Олег Середа сказал “Ъ”, что решение об обжаловании пока не принято, так как еще надо изучить мотивировочную часть приговора.

В свою очередь, адвокат Антон Щербаков, представляющий родителей Тимура Зайниева, выразил удовлетворение тем, что присяжные заседатели, несмотря на сложность дела, смогли объективно во всем разобраться и вынесли соответствующий вердикт в отношении виновных. Длительные сроки лишения свободы, назначенные судом господам Кибальченко и Осипову, он назвал справедливыми. Его коллега, управляющий партнер адвокатского бюро Москвы «Закон» Дмитрий Стасюк отметил, что потерпевшим было очень важно, чтобы виновные в убийстве их сына не избежали наказания, поэтому состоявшийся обвинительный приговор стал важным для них событием.

Как сообщал “Ъ”, конфликт между перспективным программистом и физиком Тимуром Зайниевым и Александром Кибальченко, в прошлом профессором МГТУ им. Баумана, имевшим отношение к разработке многоразового ракетоплана «Буран», а ныне брокером на фондовой бирже, произошел на семейной почве. Господин Зайниев развелся с его дочерью, и супруги начали тяжбу как за недвижимость, так и возможность опеки над детьми и встреч с ними. В ходе разбирательств программист отстоял проживание детей в России и запрет на их вывоз в Великобританию к бывшему тестю.

4 марта 2021 года после одного из судебных заседаний у здания Хорошевского райсуда столицы на улице маршала Тухачевского Тимура Зайниева захватили и вывезли в подмосковный гараж. Там бывший водитель патрульно-постовой службы МВД Роман Осипов задушил жертву.

Убийца, представлявшийся заказчику полковником ФСБ, курирующим «Росатом», согласно материалам дела, согласился убрать неугодного родственника за $50 тыс., а для реализации замысла привлек троих своих знакомых. Один из них, заключив контракт с Минобороны, отправился на СВО, а еще двух присяжные оправдали.

Сергей Сергеев