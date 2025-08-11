Профессор инвестировал в убийство

Как стало известно, 18 лет колонии строгого режима запросила прокуратура для 69-летнего бывшего профессора МГТУ им. Баумана, а впоследствии успешного биржевого брокера гражданина России и Великобритании Александра Кибальченко. Ранее коллегия присяжных Мособлсуда признала его виновным в организации похищения и заказного убийства собственного зятя. По версии следствия, четыре года назад по его просьбе несколько молодчиков средь бела дня прямо у здания одного из столичных райсудов усадили в машину физика и программиста Тимура Зайниева, вывезли его за МКАД и задушили. Следствие установило, что расправу заказал тесть, который после развода молодого человека с его дочерью участвовал в споре за недвижимость и право опеки над детьми. Исполнителю убийства Роману Осипову грозит 19-летний срок.

Александр Кибальченко

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве Александр Кибальченко

Обсуждение последствий вердикта присяжных в Мособлсуде заняло весь день. В конце июня, напомним, коллегия признала Александра Кибальченко виновным в организации сопряженного с похищением человека убийства по найму (ч. 3 ст. 33 и п. «в», «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а экс-сотрудника МВД Романа Осипова в исполнении преступления. При этом присяжные сочли 69-летнего заказчика заслуживающим снисхождения. Таким образом, он избежал пожизненного срока, предусмотренного за инкриминируемые деяния.

Адвокаты Александра Кибальченко апеллировали к его возрасту, заболеваниям и былым заслугам, в то время как защита господина Осипова вспомнила, что тот в свое время написал явку с повинной.

Позже, правда, от признания он отказался, но защитники все равно считали данный факт деятельным раскаянием, способствовавшим раскрытию особо тяжкого преступления. В итоге прокуроры попросили для Александра Кибальченко 18 лет колонии строгого режима, а для его подельника-исполнителя — 19 лет.

Приговор может быть оглашен уже на этой неделе.

Как сообщал “Ъ”, конфликт между перспективным программистом Тимуром Зайниевым и Александром Кибальченко, в прошлом профессором МГТУ им. Баумана, имевшим отношение к разработке многоразового ракетоплана «Буран», а ныне брокером на фондовой бирже, произошел на семейной почве. Господин Зайниев развелся с его дочерью, и супруги начали тяжбу как за недвижимость, так и возможность опеки над детьми и встреч с ними. В ходе разбирательств программист отстоял проживание детей в России и запрет на их вывоз в Великобританию к бывшему тестю.

Весной 2021 года после одного из судебных заседаний у здания Хорошевского райсуда столицы на Тимура Зайниева было совершено нападение — жертву обездвижили электрошокером, засунули в машину и вывезли, как потом выяснилось, в подмосковный гараж.

Там бывший водитель патрульно-постовой службы МВД Роман Осипов задушил жертву.

Убийца, представлявшийся заказчику полковником ФСБ, курирующим «Росатом», согласно материалам дела, согласился убрать неугодного родственника за $50 тыс., а для реализации замысла привлек троих своих знакомых. Все исполнители были задержаны сотрудниками уголовного розыска в течение двух дней после убийства, так как момент похищения попал на камеры системы «Безопасный город». Предполагаемый организатор преступления планировал скрыться через Белоруссию, но был пойман в последний момент на вокзале.

Свою вину Александр Кибальченко отрицал, утверждая, что у него были хорошие отношения с зятем, а $50 тыс. он передал полицейскому Осипову как инвестицию в некий проект на предприятиях «Росатома». При этом на очной ставке с исполнителем он заявил, что просил его не убивать зятя, а лишь провести с ним «медиацию» по существующему конфликту. Позже свои слова профессор объяснил страхом перед «полковником ФСБ». Сам лжечекист отказ от дачи показаний также объяснил боязнью за свою жизнь даже в условиях СИЗО.

Интересно, что защита ученого много раз ссылалась на плохое состояние его здоровья, что стало причиной помещения его не в СИЗО, а под домашний арест.

Но пожилой человек, как сообщал “Ъ”, вместо визита к врачу попытался совершить побег, срезав «электронный браслет»,— его поймали в лесу возле аэропорта Домодедово с крупной суммой денег. После этого он был заключен в изолятор.

Стоит отметить, что изначально в деле было пятеро фигурантов. Один, заключив контракт с Минобороны, отправился на СВО, а еще двух присяжные оправдали.

Адвокат Антон Щербаков, представляющий родителей Тимура Зайниева, отметил, что ни на следствии, ни в ходе судебного разбирательства подсудимые никаких шагов к примирению с потерпевшими не предпринимали, а их поведение свидетельствовало об отсутствии раскаяния, потому со сроками, запрошенными гособвинением, он полностью согласен. Его коллега, управляющий партнер адвокатского бюро Москвы «Закон» Дмитрий Стасюк подчеркнул, что потерпевшие более четырех лет ждут правосудия над обвиняемыми и заслуживают того, чтобы оно наконец свершилось. В свою очередь, защита господина Кибальченко от комментариев воздержалась, предложив дождаться решения суда.

Сергей Сергеев