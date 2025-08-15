Школу-интернат в Анапе подготовили к учебному году

В поселке Виноградном к 1 сентября завершили капитальный ремонт коррекционной школы-интерната №13, куда переехало учреждение из Анапы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

По решению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева школе передали здание в поселке, которое отремонтировали за счет краевого бюджета. Специалисты заменили коммуникации, установили систему видеонаблюдения, оснастили учебные классы современным оборудованием.

Кроме того, в здании создали актовый зал, медицинский и пищеблоки, библиотеку, кабинеты специалистов. Всего учреждение готово принять около 100 детей со всех районов Кубани с нарушениями речи и особенностями интеллектуального развития. Обучение будет проходить в режиме интерната с пребыванием воспитанников.

На территории также завершается строительство спорткомплекса с футбольным, баскетбольным и волейбольным полями. Планируется установка уличных тренажеров. Врио мэра Анапы Светлана Балаева и городской межрайонный прокурор Сергей Чикаров также осмотрели соседний парк, реконструированный по программе «Формирование комфортной городской среды».

Подрядчику предстоит устранить износ покрытия детской площадки, а в ближайшее время здесь появится уличный туалет.

Анна Гречко