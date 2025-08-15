Ростовская полиция проверяет инцидент с репортером у здания бывшей типографии

Ростовская полиция расследует инцидент с журналистом регионального информационного СМИ, которому помешали снимать сюжет о здании бывшей типографии издательства «Молот». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону

Согласно информации ведомства, сотрудники фирмы, купившей постройку, выполненную в модернистском стиле, сорвали работу корреспондента, готовившего материал об истории здания и планах дальнейшего использования объекта.

Сотрудники полиции выясняют все детали происшествия, опрашивают очевидцев и участников конфликта. По итогам расследования будет вынесено решение согласно действующему законодательству.

Валентина Любашенко