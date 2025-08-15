Самолет Ту-214ПУ вылетел из Магадана в Анкоридж

По данным Flightradar, cамолет Ту-214ПУ вылетел из Магадана в Анкоридж. Сегодня на Аляске состоится саммит России и США.

Расчетное время прибытия на Аляску — 10:02 по местному времени (21:02 мск). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин прилетит в Анкоридж в 11:00 (22:00 мск).

Полет из Магадана в Анкоридж занимает четыре часа. В это время глава государства будет работать над тезисами предстоящего саммита России и США. В аэропорту Анкориджа Владимира Путина встретит президент США Дональд Трамп, говорил господин Песков.

Переговоры президентов России и США пройдут сегодня на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Центральной темой саммита станет урегулирование конфликта на Украине.

