Продажи БАДов в Краснодарском крае выросли на 48,4%

В первом полугодии 2025 года жители Краснодарского края приобрели БАДы на 7,3 млрд руб., что на 48,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда объем продаж достиг 4,9 млрд руб. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По данным экспертов агентства, по стоимостному объему наиболее популярными у жителей Краснодарского края в первом полугодии стали БАДы, действующие на организм в целом (28,3%). На втором месте — БАДы, влияющие на пищеварительную систему (21,5%), на третьем — воздействующие на функции центральной нервной системы (11,1%). Далее идут БАДы, применяемые при заболеваниях костной системы (7,3%), влияющие на репродуктивную систему (6,3%), предназначенные для поддержания функций сердечно-сосудистой системы (6,1%), действующие на мочевыделительную систему (4%), а также применяемые при заболеваниях дыхательной системы (3,6%), поддерживающие функцию иммунной системы (2,2%) и употребляемые при отравлениях и интоксикациях (2%).

Наиболее популярным брендом стал «Апрель» — 19,2%. Следом идут «Эвалар» — 11,7%, «Витамир» — 6,3%, Solgar — 4,5% и «Мирролла» — 4,2%.

Алина Зорина