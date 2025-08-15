В Краснодаре на два дня ограничат движение у стадиона «Кубань»

В Краснодаре 16 и 17 августа временно перекроют движение вокруг стадиона «Кубань» и на прилегающих улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: архив музея Кубанского футбола

Ограничения вступят в силу с 23:00 16 августа и будут действовать до завершения лично-командного первенства по велосипедному спорту. Под ограничения попадут участки ул. Радио — от ул. Переходной до ул. им. Короленко и от Карасунской набережной до ул. Дмитриевская Дамба, а также территория парка и самого стадиона.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения в организации движения.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре 16 августа перекроют участок ул. Нефтяной из-за ремонта теплотрассы.

Анна Гречко