Российские журналисты выехали на базу в Анкоридже для освещения саммита РФ и США

Журналисты российских СМИ направились к месту встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников. Саммит пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон вблизи города Анкоридж, штат Аляска.

Накануне стало известно, что для освещения встречи господ Путина и Трампа на Аляску вылетели более 50 российских журналиста. Их разместили на стадионе Alaska Airlines Center — арене местной университетской команды «Морские волки». Для журналистов кремлевского пула был оперативно развернут пункт временного размещения в формате госпиталя.

Встреча лидеров России и США пройдет сегодня в 22:00 мск. Центральной темой станет урегулирование конфликта на Украине. В российскую делегацию входят главы МИДа Сергей Лавров, Минфина Антон Силуанов, Минобороны Андрей Белоусов, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Подробности — в материале «Ъ» «Журналисты попали на больничные койки».