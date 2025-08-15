Путин: Магадан становится более привлекательным и современным городом

Президент России Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание по вопросам мастер-плана развития Магадана. Благодаря его реализации город становится более привлекательным, убежден глава государства.

«Город меняется, становится более современным, привлекательным, удобным, модернизируется»,— сказал господин Путин. По его оценкам, во многом это результат реализации мастер-плана. Президент отметил, что уже введен в строй новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Магадана. Также развивается парк «Маяк» и расчищается территория бухты Нагаева, где будет создан морской логистический центр.

«В этом году работа по мастер-планам заметно ускорилась, набран хороший темп»,— подчеркнул президент. В дальневосточных городах построено и модернизировано уже 165 объектов. Также открываются новые строительные площадки. Мастер-планы способствуют формированию современной, благоприятной и комфортной среды в городах, заключил Владимир Путин.

Во время визита в Магадан президент посетил завод «Омега-Си», который производит капсулированный рыбий жир. Владимир Путин прилетел в Магадан по пути в Аляску, где пройдут его переговоры с президентом США Дональдом Трампом.