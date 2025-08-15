Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Вода у берегов Крыма прогрелась выше нормы

Температура воды в Черном и Азовском морях у побережья Крыма в августе достигла +26...27 градусов, что на 1,5–2 градуса выше климатической нормы для середины месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН (Севастополь) Сергея Станичного.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам эксперта, повышение температуры воды способствует активному развитию водорослей в прибрежной зоне, из-за чего море «зацветает». Одновременно снижается содержание кислорода, что может приводить к заморам рыбы, особенно в Азовском море.

Господин Станичный подчеркнул, что подобная ситуация наблюдается как в Черном, так и в Азовском морях и требует контроля за состоянием прибрежных экосистем.

Анна Гречко

