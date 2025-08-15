Вода у берегов Крыма прогрелась выше нормы

Температура воды в Черном и Азовском морях у побережья Крыма в августе достигла +26...27 градусов, что на 1,5–2 градуса выше климатической нормы для середины месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН (Севастополь) Сергея Станичного.

По словам эксперта, повышение температуры воды способствует активному развитию водорослей в прибрежной зоне, из-за чего море «зацветает». Одновременно снижается содержание кислорода, что может приводить к заморам рыбы, особенно в Азовском море.

Господин Станичный подчеркнул, что подобная ситуация наблюдается как в Черном, так и в Азовском морях и требует контроля за состоянием прибрежных экосистем.

Анна Гречко