В Ростовской области появятся 18 специализированных агроклассов

В школах Ростовской области в новом учебном году откроют 18 агроклассов. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства образования.

По информации ведомства, специализированные программы предназначены для семи- и восьмиклассников и включают расширенное изучение профильных предметов.

«В настоящее время готовятся методические рекомендации и образовательные стандарты для новых классов»,— говорится в сообщении ведомства.

Валентина Любашенко