В Ростовской области появятся 18 специализированных агроклассов
В школах Ростовской области в новом учебном году откроют 18 агроклассов. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства образования.
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
По информации ведомства, специализированные программы предназначены для семи- и восьмиклассников и включают расширенное изучение профильных предметов.
«В настоящее время готовятся методические рекомендации и образовательные стандарты для новых классов»,— говорится в сообщении ведомства.