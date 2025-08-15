Шеф Пентагона Хегсет направляется на Аляску

Министр обороны США Пит Хегсет прибудет на Аляску, где пройдут переговоры президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Это следует из расписания господина Хегсета.

Встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным состоится в 22:00 мск на военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж. Лидеры двух стран обсудят урегулирование военного конфликта на Украине. В повестку саммита также входят перспективы взаимодействия между Москвой и Вашингтоном.

