Экс-профессора «Бауманки» Кибальченко приговорили к 13 годам за убийство зятя

Мособлсуд вынес приговор по делу против бывшего профессора МГТУ им. Баумана Александра Кибальченко. Он обвинялся в организации наемного убийства своего зятя — физика и программиста Тимура Зайниева. Фигуранта приговорили к 13 годам и 3 месяцам колонии строгого режима, сообщила столичная прокуратура.

Виновным в убийстве также признали исполнителя преступления — Романа Осипова. Его приговорили к 18 годам строгого режима. Кроме того, обоим фигурантам назначили ограничение свободы на 1 год.

Как рассказали в надзорном ведомстве, бывший преподаватель организовал убийство зятя за $50 тыс. Это было связано с неприязнью к жертве, судебными процессами по разделу имущества, а также разногласиями в воспитании детей после развода.

4 марта 2021 года киллеры похитили потерпевшего, насильно посадили в автомобиль и вывезли в гаражный кооператив в подмосковном Красногорске. Там жертву задушили, а труп оставили в гараже. После того, как господин Кибальченко убедился в смерти зятя, он попытался уехать из России.

Гособвинение просило приговорить экс-профессора вуза к 18 годам строгого режима, а исполнителя убийства — к 19 годам. Однако коллегия присяжных сочла Александра Кибальченко достойным снисхождения. Родители погибшего утверждали, что заказчик убийства не проявлял признаков раскаяния.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Профессор инвестировал в убийство».

Никита Черненко