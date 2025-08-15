Заявления Трампа перед вылетом на саммит на Аляску: гарантии Украине, санкции для РФ
Президент США Дональд Трамп вылетел 15 августа на Аляску, где у него состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным. На борту самолета господин Трамп поделился с журналистами своими ожиданиями от предстоящей встречи и возможными темами для переговоров. Главные высказывания господина Трампа — в подборке «Ъ».
Об ожиданиях
- Надеюсь, что из саммита на Аляске что-то выйдет.
- Не собираюсь вести переговоры от имени Киева. Я здесь для того, чтобы усадить всех за стол.
- Хотел бы сфокусироваться на проблемах своей страны, но участвую в украинском урегулировании ради спасения жизней.
О темах переговоров
- Обсужу с Путиным возможные обмены территориями между Россией и Украиной, но решения за Москвой и Киевом.
- Россию ждут тяжелые экономические последствия, если стороны не договорятся по Украине.
- Продолжение атак на Украину только вредит Путину.
О гарантиях Украине
- Предоставление гарантий безопасности Украине возможно при участии Европы и других стран.
- Предоставление Украине гарантий безопасности в формате НАТО не случится.
О сотрудничестве с РФ
- Вижу заинтересованность России в экономическом потенциале США.
- Готов обсуждать с Путиным вопросы бизнеса, если удастся достичь прогресса на украинском направлении.
- Одобряю, что Путин привезет на саммит много бизнесменов.
- Мы с Путиным ладим и уважаем друг друга.
