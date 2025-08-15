Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Заявления Трампа перед вылетом на саммит на Аляску: гарантии Украине, санкции для РФ

Президент США Дональд Трамп вылетел 15 августа на Аляску, где у него состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным. На борту самолета господин Трамп поделился с журналистами своими ожиданиями от предстоящей встречи и возможными темами для переговоров. Главные высказывания господина Трампа — в подборке «Ъ».

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Об ожиданиях

  • Надеюсь, что из саммита на Аляске что-то выйдет.
  • Не собираюсь вести переговоры от имени Киева. Я здесь для того, чтобы усадить всех за стол.
  • Хотел бы сфокусироваться на проблемах своей страны, но участвую в украинском урегулировании ради спасения жизней.

О темах переговоров

  • Обсужу с Путиным возможные обмены территориями между Россией и Украиной, но решения за Москвой и Киевом.
  • Россию ждут тяжелые экономические последствия, если стороны не договорятся по Украине.
  • Продолжение атак на Украину только вредит Путину.

Состав делегаций России и США на переговорах в Анкоридже

О гарантиях Украине

  • Предоставление гарантий безопасности Украине возможно при участии Европы и других стран.
  • Предоставление Украине гарантий безопасности в формате НАТО не случится.

О сотрудничестве с РФ

  • Вижу заинтересованность России в экономическом потенциале США.
  • Готов обсуждать с Путиным вопросы бизнеса, если удастся достичь прогресса на украинском направлении.
  • Одобряю, что Путин привезет на саммит много бизнесменов.
  • Мы с Путиным ладим и уважаем друг друга.

Первая официальная встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошла 7 июля 2017 года в Гамбурге на саммите G20. Президент РФ заявил, что для решения «острых вопросов такие переговоры необходимы». Вместо запланированных 45 минут встреча продлилась 2 часа 15 минут, Дональд Трамп назвал ее «потрясающей»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

10-11 ноября 2017 года на саммите АТЭС в городе Дананг (Вьетнам) президенты трижды смогли побеседовать «на ногах»

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Во Вьетнаме они выступили с совместным заявлением о борьбе с терроризмом в Сирии

Фото: Jorge Silva / Reuters

Дональд Трамп позже назвал встречу на саммите АТЭС «хорошей»

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

В третий раз президенты встретились 16 июля 2018 года в Хельсинки. Более двух часов они общались один на один, а затем — в расширенном составе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Позже Владимир Путин и Дональд Трамп заявили, что обсуждали в Хельсинки ситуацию на Украине, выход США из ядерной сделки с Ираном и газопровод «Северный поток-2»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин подарил коллеге официальный мяч ЧМ-2018

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

11 ноября 2018 года на мероприятиях в Париже, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе рабочего завтрака участвовали в общей дискуссии, а также договорились встретиться в Буэнос-Айресе на саммите «Группы двадцати»

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Встреча в Буэнос-Айресе должна была состояться в том же месяце, но 29 ноября 2018 года Дональд Трамп отменил ее, объяснив это тем, что задержанные Россией в Черном море украинские моряки до сих пор не возвращены Украине (за несколько дней до этого в Керченском проливе спецслужбы РФ задержали три украинских судна с 24 моряками). Несмотря на это, президенты смогли провести короткую беседу во время ужина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Последняя на данный момент встреча прошла 28 июня 2019 года на саммите G20 в Осаке (Япония), она продлилась больше часа. Владимир Путин и Дональд Трамп согласились, что улучшение отношений между Россией и США — в интересах мирового сообщества. Среди тем встречи были Иран, Украина, Сирия и Венесуэла

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

