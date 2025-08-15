Трамп: продолжение атак на Украину только вредит Путину

Президент России Владимир Путин верит, что продолжение атак на Украину укрепляет его переговорные позиции. На самом деле это ему только вредит, убежден президент США Дональд Трамп.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

«Я думаю, они пытаются договориться. По мнению (Владимира Путина.—“Ъ”), это (продолжающиеся атаки.—“Ъ”) помогает ему заключить более выгодную сделку. Но на самом деле это ему только вредит... Но я поговорю с ним об этом позже»,— сказал Дональд Трамп журналистам на борту президентского самолета (цитата по Sky News).

Президент США подчеркнул, что во время переговоров на Аляске будут обсуждаться обмены территорий, но он «должен позволить Украине» принять окончательное решение. «Я думаю, они (украинцы.—“Ъ”) примут верное решение»,— резюмировал американский лидер.

Переговоры президентов России и США пройдут на военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж. По словам представителей Кремля и Белого дома, центральной темой встречи станет мирное урегулирование на Украине.