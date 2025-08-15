Трамп: вопрос территорий должна решать Украина

Президент США Дональд Трамп считает, что окончательное решение по возможным обменам территориями должна принимать Украина. Об этом он заявил журналистам на борту президентского самолета по пути на Аляску. Там он проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Я дам Украине принять это решение. Мне кажется, они примут правильное решение»,— сказал господин Трамп в аудиозаписи Белого дома. Ее транслировали в эфире Fox News. По словам американского лидера, если бы он не был президентом, господин Путин «забрал бы всю Украину».

Встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным состоится примерно в 22:00 мск в городе Анкоридж, на военной базе Элмендорф-Ричардсон, штат Аляска. Лидеры двух стран обсудят урегулирование военного конфликта на Украине. В повестку саммита также входят перспективы взаимодействия между Москвой и Вашингтоном.

