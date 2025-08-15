Мошеннику из Анапы грозит 10 лет тюрьмы за обман с арендой на 1,2 млн

Полиция Анапы задержала 36-летнего местного жителя, который обманул москвича на 1,2 млн руб., получив деньги за аренду коммерческого помещения и не предоставив его. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Житель Москвы перевел злоумышленнику 1,2 млн руб. за аренду коммерческого помещения. Однако арендодатель не смог предоставить объект недвижимости, пообещав вернуть всю сумму позже. Мошенник постоянно переносил сроки возврата средств, а затем прекратил отвечать на телефонные звонки.

В ситуацию вмешались сотрудники ОМВД России по Анапе. Они задержали подозреваемого, который сейчас содержится под стражей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Алина Зорина