Сразу пять тамбовских ОКН планируют выставить на продажу

Власти Тамбова планируют реализовать пять объектов культурного наследия (ОКН), расположенных в историческом центре города. Информация об этом появилась на сайте администрации, содержащем реестр местных ОКН. По данным инвестиционных паспортов, кадастровая общая стоимость четырех из пяти объектов составляет 15,5 млн руб. в сумме. Цена «Доходного дома» на улице Октябрьской неизвестна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ОКН «Доходный дом Пикулина» в Тамбове планируют продать за самую большую сумму

Фото: city.tambov.gov.ru ОКН «Доходный дом Пикулина» в Тамбове планируют продать за самую большую сумму

Фото: city.tambov.gov.ru

Наиболее дорогостоящим активом является «Доходный дом Пикулина» на улице Октябрьской,30 с кадастровой стоимостью 5,5 млн руб. Трехэтажное здание с подвалом, общей площадью 792 кв. м, признано ОКН лишь в декабре прошлого года. Отмечается, что разрешение на его строительство было выдано Федору Пикулину в 1901 году.

Второй по стоимости объект — «Основное здание казарм», расположенное на улице Студенецкой, 9ж. Комплекс, возведенный в 1907–1910 годах, оценивается в 4,4 млн руб. Общая площадь составляет 1,6 тыс. кв. м. Изначально казармы состояли из двух трехэтажных флигелей и кирпичных конюшен, позднее переоборудованных под квартиры для офицеров. После пожара в 2007 году здание было расселено.

«Дом жилой» на улице Советской, 64, построенный в конце XIX века, оценен в 3,4 млн руб. В двухэтажном здании площадью 405,3 кв. м ранее располагались квартиры для представителей среднего класса.

Наименее дорогостоящий объект из представленных — «Дом жилой» на улице Интернациональной, 89. Здание площадью 305,6 кв. м имеет кадастровую стоимость 2,2 млн руб. Точная дата постройки не установлена, предполагается, что дом был возведен на рубеже XIX и XX веков.

ОКН в Тамбове приватизируют в рамках программы по восстановлению исторических зданий, находящихся в неудовлетворительном состоянии. В январе московское ООО «Сиверсия» выкупило «Комплекс доходных домов М. В. Асеева» на улице Максима Горького, а воронежское ООО «Стройторг» Нины Пащенко и Евгении Сныткиной — «Дом М. Т. Попова» на улице Кронштадтской. В обоих случаях компании начальную цену лотов в 1 руб. не повышали. Осенью 2024 года тамбовское ООО «Современные строительные технологии» выкупило «Городскую усадьбу купца Ефанова» за 669,7 тыс. руб. Местное ООО «Возрождение» приобрело «Дом жилой» на улице Октябрьской за 4,2 млн руб.

Из информации портала следует, что всего было продано 20 зданий. В их числе:

«Дом купца И.И. Волокитина» на улице Советская, 98/27;

«Комплекс доходных домов М.В. Асеева» на улице Максима Горького, 49;

«Дом М.Т. Попова» на улице Кронштадтская, 35;

«Городская усадьба купца Ефанова» на улице Ленинградская, 54;

«Усадьба инженера Т.А. Сверчевского» на улице Советская, 70;

«Дом предводителя Тамбовского дворянства А.И. Сатина» на улице Комсомольская, 41;

«Дом И.А. Котова» на улице Октябрьская, 27;

«Усадьба тамбовского мещанина И.С.Степанова» на улице Коммунальная, 48;

«Дом Н.А. Никифорова» на улице Максима Горького, 68в;

жилые дома на улицах Советская, 78а, Лермонтовская, 13, Октябрьская, 25, Базарная, 136, Советская, 61/8, Советская, 67.

Ульяна Ларионова