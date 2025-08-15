В добрый путь: «Ростелеком» провел полное обслуживание комплексов фото и видеофиксации на дорогах Краснодарского края

«Ростелеком» в рамках государственного контракта выполнил девять тысяч технических обслуживаний аппаратно-программных комплексов (АПК) фото и видеофиксации на дорогах Краснодарского края. Проект длился восемь месяцев — с декабря 2024 года по июль 2025 года.

Фото: ПАО «Ростелеком»

Технические специалисты провели осмотр комплексов, устранили повреждения на защитных и уплотнительных прокладках и разъемах, на сигнальных и силовых кабелях, выполнили проверку и настройку угла наклона инфракрасного прожектора для корректной работы видеофиксации в ночное время. Кроме того, они очистили объекты от ржавчины, грязи, пыли и насекомых.

Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала «Ростелекома»: «Любому техническому устройству, находящемуся во внешней среде, необходимо уделять внимание, чтобы поддерживать его функциональность. Мы завершили этот контракт и продолжаем работать над тем, чтобы дороги края становились безопаснее, а технологии — эффективнее. Стоит отметить, что вне рамок данного госконтракта "Ростелеком" дополнительно установил 131 новый АПК на аварийно опасных участках региона, выполнив работы по бурению, строительству опор, монтажу и настройке комплексов фотовидеофиксации. Спокойная обстановка в пути должна быть у водителей во всех уголках нашего края».

АПК предназначены для автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения и распознавания номеров автомобилей. Выявленная информация передается по защищенному каналу связи в информационно-аналитическую систему МВД РФ. Заказчиком контракта на техническое обслуживание АПК Краснодарского края выступил ГКУКК «Центр организации дорожного движения».

Алексей Смаглюк, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края: «Применение АПК для фиксации нарушений правил дорожного движения способствует созданию предсказуемой и стабильной обстановки на автодорогах. Дорожное движение сопряжено с риском возникновения происшествий, угрожающих жизни и здоровью водителей, пассажиров и пешеходов, нередко приводящих к серьезным травмам или трагическим последствиям, поэтому каждый установленный и отремонтированный комплекс — это вклад в сохранение жизней и здоровья как жителей Кубани, так и многочисленных туристов, посещающих наш регион. В летний сезон ситуация на трассах становится особенно напряженной, в связи с этим важно использовать и совершенствовать технологии, которые призваны сделать дороги более безопасными, комфортными и удобными для всех участников дорожного движения».

Получить информацию о проектах «Ростелекома» для государства можно на официальном сайте компании.

