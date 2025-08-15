Калифорния вслед за Техасом перекроит избирательные округа

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о том, что штат вслед за Техасом проведет изменение границ избирательных округов. Ожидается, что законодательное собрание уже на следующей неделе подготовит соответствующий законопроект, а в ноябре в штате пройдут специальные выборы, на которых избиратели проголосуют за или против изменения границ округов. Как отмечают американские СМИ, это изменение может дать демократам пять дополнительных мест в Конгрессе. Ранее границы округов в Калифорнии устанавливала независимая комиссия.

Господин Ньюсом признал, что это решение стало ответом на соответствующие решения в республиканских штатах и на политику президента США Дональда Трампа. «Он не готов играть по другим правилам. Он не верит в правила. Мы должны играть с теми картами, которые есть у нас на руках, и ответить огнем на огонь»,— заявил он. Многие демократы в США воспринимают Гэвина Ньюсома как лидера оппозиции Дональду Трампу, особенно после его конфликта с президентом из-за введения в Лос-Анджелес Национальной гвардии для подавления беспорядков.

В последние недели некоторые республиканские штаты, в том числе Техас, Миссури, Флорида, рассматривают возможность изменить границы избирательных округов или уже проводят такие изменения. Такая практика называется джерримендерингом (gerrymandering) — это произвольная демаркация избирательных округов с целью искусственного изменения соотношения политических сил в них. Самым громким стал случай Техаса — там республиканцы внесли соответствующий законопроект на голосование, а демократы уехали из штата, чтобы сорвать его принятие.

Яна Рождественская