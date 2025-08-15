Новый маршрут электрички свяжет Азов с Западным жилмассивом Ростова

Северо-Кавказская железная дорога с 18 августа запустила новый маршрут городской электрички, который свяжет Азов с Западным жилым массивом Ростова-на-Дону без пересадок. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

По информации ведомства, новый маршрут предусматривает два ежедневных рейса. Жители Азова и Батайска получили возможность без пересадки добираться до ЗЖМ, Стройгородка и жилого комплекса Соловьиная роща.

По новому направлению будет курсировать один состав электропоезда.

Валентина Любашенко