Жители ЮФО ежегодно тратят до 16 тысяч руб на трендовые новинки

Жители Южного федерального округа в среднем расходуют до 16 тыс. руб. в год на покупку трендовых товаров. Об этом сообщается в исследовании «Авито Рекламы» и «Авито Товаров» по итогам опроса 10 тыс. россиян.

Согласно аналитике, чаще всего приобретают гаджеты (26%) и популярные десерты (25%), включая дубайский шоколад. Почти четверть опрошенных (24%) выбирают трендовые товары в качестве подарков.

Кроме того, 25% респондентов за последний год покупали аксессуары: сумки, чехлы, брелоки и другие декоративные предметы.

Трендовые игрушки оказались в корзине у 19% участников опроса, одежда с популярной символикой — у 15%, а коллекционные фигурки — у 7%.

