Захарян попал в заявку «Реал Сосьедад» на матч первого тура чемпионата Испании

Российский полузащитник Арсен Захарян вошел в заявку футбольного клуба «Реал Сосьедад» на матч первого тура чемпионата Испании. Об этом сообщила пресс-служба команды.

В первом туре национального первенства «Реал Сосьедад» на выезде сыграет с «Валенсией». Матч состоится 16 августа на стадион Mestalla.

В прошлом сезоне из-за травмы бедра Арсен Захарян провел за команду четыре матча, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. В последний раз полузащитник выходил на поле в официальных встречах 23 февраля. За испанский клуб Захарян выступает с 2023 года. Его контракт с «Реал Сосьедад» рассчитан до конца сезона-2028/29.

Таисия Орлова